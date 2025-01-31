Трамп: авиакатастрофа могла произойти из-за искажения в очках ночного видения

Global Look Press/IMAGO/Aaron Schwartz Очки ночного видения могли "исказить" видимость экипажа военного самолета перед столкновением с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, заявил журналистам в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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