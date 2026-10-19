Канадские ученые изучили данные 8783 жителей Канады в возрасте от 35 до 69 лет и выявили, что частое употребление ультраобработанных продуктов может быть связано с повреждением сосудов мозга, увеличением жира в организме и его отложений около органов.
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