Юрист объяснил, почему в России можно сделать вакцинацию обязательной

Согласно российской Конституции, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, передает РИА Новости.
Согласно российской Конституции, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, передает РИА Новости.
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