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Чем грозят миру разборки Китая и США?

Чем грозят миру разборки Китая и США?

Автор: Алексей Белов  Геополитический блицкриг Дональда Трампа, похоже, закончился, так и не успев толком начаться.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Смотрю на эти слащавые лозунги о дружбе с Китаем и удивляюсь, историю что ли забыли? Мао цзе дуна?какая дружба? Не надружились  еще что ли? Деловое партнерство и всз. Сегодня оно с нами, завтра с другими. Руку на пульсе держать надо да к народу прислушиваться.
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
сменить китайских поставщиков в одночасье пиндостану не получится. ежегодный дефицит торговли тому ясный показатель. где-то прижать можно, но сменить полностью нет. в этой растяжке пиндостан и будет действовать. и Китай следом, диверсифицируя свои внешние рынки. но я бы не закладывался на какое-то &quot;братство&quot; с Китаем, ибо сосед голимый прагматик. у него точно так же, как и у англосаксов, нет друзей, есть интересы.
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11 час.
Михалыч
Мой приятель искал в США американский сувенир и не нашел - все китайское. А русский с китайцем братья наФИГ. Если бы какая-то дружеская страна воевала, как мы на СВО, русский бы снял с себя последнюю рубашку, чтобы помочь другу, а китаец НЕТ.
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10 час.
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