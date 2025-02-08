Чем грозят миру разборки Китая и США?

Наталья Волкова Смотрю на эти слащавые лозунги о дружбе с Китаем и удивляюсь, историю что ли забыли? Мао цзе дуна?какая дружба? Не надружились еще что ли? Деловое партнерство и всз. Сегодня оно с нами, завтра с другими. Руку на пульсе держать надо да к народу прислушиваться.

СК Сергей Ковалев сменить китайских поставщиков в одночасье пиндостану не получится. ежегодный дефицит торговли тому ясный показатель. где-то прижать можно, но сменить полностью нет. в этой растяжке пиндостан и будет действовать. и Китай следом, диверсифицируя свои внешние рынки. но я бы не закладывался на какое-то "братство" с Китаем, ибо сосед голимый прагматик. у него точно так же, как и у англосаксов, нет друзей, есть интересы.