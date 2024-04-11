Страховщики перестают продавать полисы ИСЖ меньше, чем за 1,5 млн рублей

Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), премия по которым составляет меньше 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос участников рынка.
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