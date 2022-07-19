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США напали на газопровод в Венесуэле - Кабельо

США напали на газопровод в Венесуэле - Кабельо

Диосдадо Кабельо, вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и лидер её парламентской фракции, заявил, что правительство США виновато в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны.

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