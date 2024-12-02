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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл о победе над «Бостоном»: «Вернулся в четвертой четверти и сказал: «Ладно, дайте мне мяч. Пора действовать»

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл (35 очков, 7 подборов, 12 из 21 с игры) рассказал, в какой момент он понял, что ему придется взять игру в свои руки.

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