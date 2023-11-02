Израиль и Украина соревнуются в расизме и расчеловечивании России Сергей Аксенов На фото: глава Республики Бурятия Алексей Цыденов (Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС) Глава Бурятии Алексей Цыденов дал публичный ответ на расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана (2003−2005).
Буряты как божья кара: Почему Запад так боится уроженцев Забайкалья
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Наследники Чингис-Хана.......
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1 д.
Уя
Уфимцев я
И это правильно! Пусть эти собаки позорные... ссутся от страха при одной только мысли, что наши буряты могут поддержать палестинцев в этой ужасной бойне с нацистами от иудеев...
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1 д.
Михаил Еграшин
Да-а. Если перефразировать один расистский анекдот: - Зачем израильтяне открывают рот? - Чтобы буддисты тоже могли их ненавидеть.
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1 д.
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