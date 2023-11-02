БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Буряты как божья кара: Почему Запад так боится уроженцев Забайкалья

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Наследники Чингис-Хана.......
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1 д.
Уя
Уфимцев я
И это правильно! Пусть эти собаки позорные... ссутся от страха при одной только мысли, что наши буряты могут поддержать палестинцев в этой ужасной бойне с нацистами от иудеев...
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1 д.
Михаил Еграшин
Да-а. Если перефразировать один расистский анекдот: - Зачем израильтяне открывают рот?   - Чтобы буддисты тоже  могли их ненавидеть.
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1 д.

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