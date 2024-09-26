ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ: "Сегодня рано утром пришлось вызвать скорую помощь, так как очень плохо было бабушке: в дежурной нам ответили, что скорой нету - она уехала в Урюпинск, а вторая на ремонте.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ: "Сегодня рано утром пришлось вызвать скорую помощь, так как очень плохо было бабушке: в дежурной нам ответили, что скорой нету - она уехала в Урюпинск, а вторая на ремонте.