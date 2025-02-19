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Царьград

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Российский Су-35 в нейтральной зоне: манёвр возле американских F-16

Российский Су-35 в нейтральной зоне: манёвр возле американских F-16

Американские военные выявили российский самолёт в нейтральной зоне около Аляски. Взаимодействуя на безопасной дистанции, Су-35 и F-16 продемонстрировали манёвры.

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