День возрождения реабилитированных народов: 10 лет поддержки и развития в Крыму

В воскресенье, 21 апреля, Россия отметила День возрождения реабилитированных народов, вспоминая десятилетие с момента подписания президентом Владимиром Путиным указа о реабилитации и поддержке армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.