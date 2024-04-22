День возрождения реабилитированных народов: 10 лет поддержки и развития в Крыму

В воскресенье, 21 апреля, Россия отметила День возрождения реабилитированных народов, вспоминая десятилетие с момента подписания президентом Владимиром Путиным указа о реабилитации и поддержке армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии