Ты смотри-ка, как вдруг запели! Газета The Sunday Telegraph, столько лет поддерживающая войну на Украине, сегодня опубликовала статью под красноречивым заголовком: «Меньшая, но более счастливая Украина - идея набирает популярность.
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