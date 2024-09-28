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ВСУ потеряли под Курском 18 тысяч человек, Сырский прячется: главное об СВО к 28 сентября

ВСУ потеряли под Курском 18 тысяч человек, Сырский прячется: главное об СВО к 28 сентября

 785 прочтений Вчера По словам Марьяны Безуглой, Александр Сырский отсиживается на даче Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче после потери Угледара, заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

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