ВСУ потеряли под Курском 18 тысяч человек, Сырский прячется: главное об СВО к 28 сентября

785 прочтений Вчера По словам Марьяны Безуглой, Александр Сырский отсиживается на даче Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче после потери Угледара, заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.
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