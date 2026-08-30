С 1 сентября 2026 года отпускников с вредных работ могут отзываться

С 1 сентября 2026 года работодатели смогут отзывать с отпуска сотрудников, занятых в опасных условиях, в случае ЧС.
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