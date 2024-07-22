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Ученый Эйсмонт: Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС

Ученый Эйсмонт: Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт утверждает, что скандал, связанный с сокрытием корпорацией Boeing информации о проблемах самолетов 737 MAX, наводит на мысль, что настоящая причина задержки космического корабля Starliner на МКС также замалчивается.

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