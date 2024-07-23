У «разгневанного» Байдена до января будут «ядерные» коды доступа

Мировые СМИ обратили внимание и активно цитируют слова бизнесмена Доткома о Байдене. Бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X указал на разъяренного после вылета из президентской гонки Джо Байдена, который рассчитывал войти в историю, но теперь должен мириться с «предательством партии и насмешками всего мира».