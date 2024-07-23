НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    а то маловатоВ состав Госсовет...
  • Olga Chuhutina
    Гореть ему в аду.Бывший замминистр...
  • Модест
    Это не злоупотребление полномочиями, а саботаж. Несколько другая статья. Или следователям опять занесли?Возбуждено уголов...

У «разгневанного» Байдена до января будут «ядерные» коды доступа

У «разгневанного» Байдена до января будут «ядерные» коды доступа

Мировые СМИ обратили внимание и активно цитируют слова бизнесмена Доткома о Байдене. Бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X указал на разъяренного после вылета из президентской гонки Джо Байдена, который рассчитывал войти в историю, но теперь должен мириться с «предательством партии и насмешками всего мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх