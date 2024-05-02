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Обрусевшие казахи — против казахских русских

Обрусевшие казахи — против казахских русских

Двойные стандарты национализма Расскажу-ка я вам одну историю, точнее даже две. Итак, первая. Девушка выкладывает в социальной сети, которую сегодня в России иронично называют «Нельзяграм», свою фотографию, где она запечатлена в одежде с элементами национального казахского костюма.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Какая нахер нация? Казахстан искусственно созданное образование. Денонсировать договор от 1936 года и нет Казахстана.
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