Обрусевшие казахи — против казахских русских

Двойные стандарты национализма Расскажу-ка я вам одну историю, точнее даже две. Итак, первая. Девушка выкладывает в социальной сети, которую сегодня в России иронично называют «Нельзяграм», свою фотографию, где она запечатлена в одежде с элементами национального казахского костюма.
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