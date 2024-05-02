Обрусевшие казахи — против казахских русских

Двойные стандарты национализма Расскажу-ка я вам одну историю, точнее даже две. Итак, первая. Девушка выкладывает в социальной сети, которую сегодня в России иронично называют «Нельзяграм», свою фотографию, где она запечатлена в одежде с элементами национального казахского костюма.