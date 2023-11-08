Патрушев заявил, что мир перешел в острую фазу борьбы ценностей и идеологий

Попытки Запада уничтожить духовно-нравственные устои и цивилизационные отличия разных стран привели к обострению противостояния ценностей и идеологий в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.