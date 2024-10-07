Зампредседатель правительства Кузбасса Алексеев оставил свой пост

Должность он покинул по собственному желанию.Сергей Алексеев по собственному желанию освобождён от должности заместителя председателя правительства Кузбасса, который курировал вопросы культуры, спорта и туризма.
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