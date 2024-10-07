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Зампредседатель правительства Кузбасса Алексеев оставил свой пост

Зампредседатель правительства Кузбасса Алексеев оставил свой пост

Должность он покинул по собственному желанию.Сергей Алексеев по собственному желанию освобождён от должности заместителя председателя правительства Кузбасса, который курировал вопросы культуры, спорта и туризма.

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ЮЮ
Юлия Юлия
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