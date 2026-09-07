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Мировое обозрение

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Потери женщин-военных ВСУ за неделю превысили показатель за весь февраль

Потери женщин-военных ВСУ за неделю превысили показатель за весь февраль

Потери среди женщин-военнослужащих ВСУ за последние семь дней превысили трагический «рекорд» всего февраля: погибли шесть человек.

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