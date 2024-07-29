Пассажиров поезда в Волгоградской области стали сажать в автобусы

Пассажиров поезда Казань — Адлер, находящихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на железной дороге, стали сажать в автобусы, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии