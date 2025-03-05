В Белореченске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в многоэтажке

По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.Администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва газа в многоквартирном доме.
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