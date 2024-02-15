В Новосибирской области построено 700 километров газовых сетей и подключено к газу 42 тысячи домов за 5 лет

Результаты работы по газификации в Новосибирской области и дальнейшие задачи в данной сфере рассмотрели на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, под руководством губернатора Андрея Травникова.
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