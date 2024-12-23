Обман продавцов «Пятёрочки»? Наблюдения покупателя, не сумевшего спасти свои деньги

Например:"Эстонский шоколад местный стоил раетше 2.60 евро (260рублей сейчас),теперь стоит 6.80 евро(680 рублей по курсу).Разницу видите? При этом те же шоколадки"Милка" 300 стоят 3.29 евро (320 рублей).Как вам цены? Вот люди и ждут скидки! Оеи бывают конечно,но в общем грабед населения!

Эльфено4ек Чумазикова

Ну а уто ж вам доктор, если вы сами себе злые тролли? Вчера набрала Альпенгольд по 70 р Это, на минуточку, меньше одного евро. Так что мы не скулим, а Вы завидуете, это ж у нас вся экономика "в клочья", а у вас в Европе все зашибись😆 Бачили очи что выбирали, теперь хоть повылазьте