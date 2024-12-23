Царьград Фото: © Razmik Zackaryan/ URA.RU/ Global Look Press «Когда я вернулась домой и пересмотрела чек, осадок остался надолго.
Обман продавцов «Пятёрочки»? Наблюдения покупателя, не сумевшего спасти свои деньги
Комментарии
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Eduard
Например:"Эстонский шоколад местный стоил раетше 2.60 евро (260рублей сейчас),теперь стоит 6.80 евро(680 рублей по курсу).Разницу видите? При этом те же шоколадки"Милка" 300 стоят 3.29 евро (320 рублей).Как вам цены? Вот люди и ждут скидки! Оеи бывают конечно,но в общем грабед населения!
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40 мин.
Алла Зотова
Ей, вы сами этого захотели.! Ехидничать не надо, не лезьте к нам вообще, ясно?!!
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33 мин.
Эльфено4ек Чумазикова
Ну а уто ж вам доктор, если вы сами себе злые тролли? Вчера набрала Альпенгольд по 70 р Это, на минуточку, меньше одного евро. Так что мы не скулим, а Вы завидуете, это ж у нас вся экономика "в клочья", а у вас в Европе все зашибись😆 Бачили очи что выбирали, теперь хоть повылазьте
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7 мин.
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