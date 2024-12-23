Обман продавцов «Пятёрочки»? Наблюдения покупателя, не сумевшего спасти свои деньги

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Царьград Фото: © Razmik Zackaryan/ URA.RU/ Global Look Press «Когда я вернулась домой и пересмотрела чек, осадок остался надолго.

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Комментарии
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Eduard
Например:&quot;Эстонский шоколад местный стоил раетше 2.60 евро (260рублей сейчас),теперь стоит 6.80 евро(680 рублей по курсу).Разницу видите? При этом те же шоколадки&quot;Милка&quot; 300 стоят 3.29 евро (320 рублей).Как вам цены? Вот люди и ждут скидки! Оеи бывают конечно,но в общем грабед населения!
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40 мин.
Алла Зотова
Ей, вы сами этого захотели.! Ехидничать не надо, не лезьте к нам вообще, ясно?!!
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33 мин.
Эльфено4ек Чумазикова
Ну а уто ж вам доктор, если вы сами себе злые тролли? Вчера набрала Альпенгольд по 70 р Это, на минуточку, меньше одного евро. Так что мы не скулим, а Вы завидуете, это ж у нас вся экономика &quot;в клочья&quot;, а у вас в Европе все зашибись😆 Бачили очи что выбирали, теперь хоть повылазьте
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7 мин.

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