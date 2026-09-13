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В Америке жестко критиковали русского таланта — он исправился! Мичков похудел на 13 кг и готов к прорывному сезону

В Америке жестко критиковали русского таланта — он исправился! Мичков похудел на 13 кг и готов к прорывному сезону

Взялся за голову.Еще год назад Матвей Мичков казался тем самым человеком, который станет новым лидером «Филадельфии», а, возможно, и игроком поколения.

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