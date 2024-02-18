В Минобороны сообщили подробности перехода Авдеевки под контроль ВС РФ

Путин в режиме реального времени получает доклады из зоны боевых действий, заявил ПесковРоссийские войска 17 февраля взяли Авдеевку в Донецкой народной республике под свой полный контроль, а также продвинулись вглубь на 8,6 километра.
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