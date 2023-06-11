Тренер сборной Армении Березовский заявил, что Сперцян уже перерос РПЛ

Роман Березовский, тренер вратарей сборной Армении, выразил уверенность в том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян перерос уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и ему было бы лучше продолжить карьеру в зарубежном европейском чемпионате.