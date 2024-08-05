Спортивная русофобия: как Родченков и Соболевский готовят новые подставы спортсменам

Пока Олимпийские игры в Париже обрастают все новыми скандалами, в Службе внешней разведке РФ объявили, что экс-руководители московской антидопинговой лаборатории займутся в США борьбой с российским спортом.
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