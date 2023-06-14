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МО показало кадры уничтожения позиций ВСУ, обстреливающих Белгородскую область

МО показало кадры уничтожения позиций ВСУ, обстреливающих Белгородскую область

Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов ЗВО в рамках выполнения СВО. В ведомстве пояснили, что российские военные поразили позиции артиллерии ВСУ, наносившей удары по Белгородской области.

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