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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брисбен (WTA). Касаткина может в первом матче сыграть с Кудерметовой, Мирра Андреева – с Блинковой

Брисбен (WTA). Касаткина может в первом матче сыграть с Кудерметовой, Мирра Андреева – с Блинковой

Дарья Касаткина (3) начнет со второго круга – сыграет с Вероникой Кудерметовой или Пейтон Стернс. Диана Шнайдер (5) поборется с Ангелиной Калининой или Яфань Ван, Мирра Андреева (8) – с Анной Блинковой или квалифаером.

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