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Эксперт Козюлин: Польша раскручивает «российскую угрозу» ради военных расходов

Эксперт Козюлин: Польша раскручивает «российскую угрозу» ради военных расходов

Польский премьер Дональд Туск использует риторику о «российской угрозе», чтобы обосновать рост военных расходов и добиться дополнительной поддержки со стороны Вашингтона.

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