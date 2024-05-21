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Назван средний размер пенсии в Мангистауской области

Назван средний размер пенсии в Мангистауской области

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 237,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено –389,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 848 млрд тенге, передает inAktau.

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