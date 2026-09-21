Месси в МЛС, КХЛ, ЧЕ по волейболу и теннис

Начинаем неделю со спорта: битва Словении и Сербии на чемпионате Европы, матчи ЦСКА и «Ак Барса», а также «Интер Майами» — «Сан-Диего»! ✅ ⚽️ 2:00: «Интер Майами» — «Сан-Диего», МЛС — 2:2 США — Major League Soccer .
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