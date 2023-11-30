Крымчане победители всероссийского проекта "Знание.Авторы" выступят на гала-концерте в День Конституции

Экспертный совет всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы выбрал 12 исполнителей песен и 5 исполнителей стихотворений, которые прозвучат на гала-концерте в День Конституции Российской Федерации 12 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии