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Правительство просят остановить резкий рост цен на такси

В Госдуме считают, что подорожание связано с введением нового закона об организации перевозок. Правительство просят вмешаться в ситуацию с ростом цен на такси.

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Комментарии
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Е
Евлампий
Ну конечно это всё взаимосвязано! Неужели нельзя было раньше/сразу всё это предвидеть?!
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8 час.
ОБ
Ольга Булдакова
Дорожать стало уже в июля, хотя закон действует с 1.09
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7 час.
ЕИ
Евлампий Иванов
Наши люди в булошную на такси не ездят, привык народ по цене автобуса кататься
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5 час.

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