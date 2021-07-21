ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 июля 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать второе июля две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1201 =В условиях развитого эгоизма противоположным становится всё, что отлично от меня, от моего мнения = Главное, вы переходите в тот Мир, где основной Целью для вас будут уже не условия существования, а творчество = "Европеец — человек дела, а русский — человек Души и сердца; Европа есть страна деловитости, а Россия есть родина Души" =Если человек гармоничен внутри, несёт в Душе мир, порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается = Именно поступки определяют судьбу человека.