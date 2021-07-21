Популярные статьи

Свежие комментарии

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 июля 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 июля 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать второе июля две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1201 =В условиях развитого эгоизма противоположным становится всё, что отлично от меня, от моего мнения = Главное, вы переходите в тот Мир, где основной Целью для вас будут уже не условия существования, а творчество = "Европеец — человек дела, а русский — человек Души и сердца; Европа есть страна деловитости, а Россия есть родина Души" =Если человек гармоничен внутри, несёт в Душе мир, порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается = Именно поступки определяют судьбу человека.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
Особенно понравилась фраза : "Если человек гармоничен внутри, несёт в Душе мир, порядок (поступает по совести), то и внешне всё преображается" . Благодарю!

Картина дня

наверх
,,