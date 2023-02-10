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Кевин Дюрэнт будет играть за «Финикс» под 35-м номером

Звездный форвард Кевин Дюрэнт после перехода в «Финикс» возвращается к использованию 35-го номера. Дюрэнт играл под номером 35 за «Сиэтл», «Оклахому» и «Голден Стэйт».

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