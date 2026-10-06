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Русский Днепропетровск

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Минус левый берег. Удары по киевским мостам открыли украинцам реальность

Минус левый берег. Удары по киевским мостам открыли украинцам реальность

Денис Давыдов, Таисия Светличная 5 октября 2026 г.   Начавшаяся кампания ударов по мостам в Киеве спровоцировала неожиданное — украинское медийное ….

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