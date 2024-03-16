"Трибунал над выжившими – неизбежен": В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие Левобережье

В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей ЛевобережьяКак сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станция в селе Ветровое.
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