Экс-зенитовец Лунёв рассказал об отношении к русским в Германии

По его словам, случались разные провокации. Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, также выступавший за немецкий «Байер», признался, что встречался с провокациями в Германии из-за того, что ездил на машине с русскими номерами.
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