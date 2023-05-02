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Гендиректор «Химок» о возможном вылете команды из РПЛ: Не дождетесь

Гендиректор «Химок» о возможном вылете команды из РПЛ: Не дождетесь

Николай Оленев, генеральный директор футбольного клуба «Химки», высказал свое мнение по поводу возможного вылета команды в Первую лигу после поражения от московского «Локомотива» со счетом 1:5 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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