Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS через Волгу в 2027 году. Старты состоятся 23-24 июля

23-24 июля на реке Волга в Нижнем Новгороде пройдут заплывы серии X-WATERS. Участникам доступны следующие дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 30 км, ночной заплыв на 600 м.
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