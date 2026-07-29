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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS через Волгу в 2027 году. Старты состоятся 23-24 июля

23-24 июля на реке Волга в Нижнем Новгороде пройдут заплывы серии X-WATERS.  Участникам доступны следующие дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км, 30 км, ночной заплыв на 600 м.

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