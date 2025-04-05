Более 3700 км дорог построят и реконструируют в России до 2030 года

В России до 2030 года собираются построить и реконструировать свыше 3700 км автомобильных магистралей – эта работа предусмотрена шестилетним планом дорожной деятельности, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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