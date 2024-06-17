Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 государств подписать декларацию

13 из них представляют Глобальный Юг Отказ 15 государств, представленных на конференции по Украине в Бюргенштоке, подписать финальную декларацию свидетельствует о том, что они поддерживают мир, но не навязываемые Западом условия урегулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии