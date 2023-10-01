Простые американцы были бы поражены: в США высказались о поставках оружия Киеву

Если простые американцы узнают всю ситуацию с финансированием Украины, они будут поражены. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ выразил подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен.
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