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Избавляемся от катышков на одежде: подборка действенных способов

Избавляемся от катышков на одежде: подборка действенных способов

Рассказываем, как вернуть любимым вещам приличный вид. 123RF/legion-media.ru Мы поделимся несколькими способами избавления от комочков на одежде, включая использование предметов, которые наверняка есть у вас дома.

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