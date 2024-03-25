Избавляемся от катышков на одежде: подборка действенных способов

Рассказываем, как вернуть любимым вещам приличный вид. 123RF/legion-media.ru Мы поделимся несколькими способами избавления от комочков на одежде, включая использование предметов, которые наверняка есть у вас дома.
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