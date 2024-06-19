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ПУТЕШЕСТВИЕ С ПОЛЬЗО.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПОЛЬЗО.

Оздоровительный лагерь - это маленькая жизнь, наполненная событиями и впечатлениями.В детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием ´Капельки´, государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.

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