ПУТЕШЕСТВИЕ С ПОЛЬЗО.

Оздоровительный лагерь - это маленькая жизнь, наполненная событиями и впечатлениями.В детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием ´Капельки´, государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.