"Известия": в СРЗП предложили снизить НДС на социально значимые товары

Депутаты фракции "Справедливая Россия -— За правду" (СРЗП) во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении социально значимых товаров.
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