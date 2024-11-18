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"Известия": в СРЗП предложили снизить НДС на социально значимые товары

"Известия": в СРЗП предложили снизить НДС на социально значимые товары

Депутаты фракции "Справедливая Россия -— За правду" (СРЗП) во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении социально значимых товаров.

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