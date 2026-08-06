Мендель заявила, что на украинском языке Зеленский общается только на публике

Зеленский продолжает получать удары не только от Москвы, но и от своих ближайших сподвижников. Его уволенная пресс-секретарь Юлия Мендель опубликовала пост, в котором продолжила разоблачение бывшего начальника.
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