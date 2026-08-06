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Пятый канал

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Мендель заявила, что на украинском языке Зеленский общается только на публике

Мендель заявила, что на украинском языке Зеленский общается только на публике

Зеленский продолжает получать удары не только от Москвы, но и от своих ближайших сподвижников. Его уволенная пресс-секретарь Юлия Мендель опубликовала пост, в котором продолжила разоблачение бывшего начальника.

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