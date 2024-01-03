ГОСДОЛГ США ПОБИЛ АНТИРЕКОРД. ХУЖЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО

Лев Добрый

Нет ни какого госдолга у пиндо-сранцев США, всё это от лукавого, просто мерзавцы живут за счёт остального мира, в том числе, и за счёт России, и экономики большой у них нет, обыкновенный мыльный пузырь, ну просто шайка с большой дороги, иной с дубьём, иной с ружьём, а президент у них - обыкновенный - СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК, постоянный свист от него, а во круг - мёртвые с косами стоят и тишина!😎🗡️👈